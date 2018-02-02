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Buradasınız : » » Darmık Dağı tamamen PYD/PKK'lı teröristlerden temizlendi

Darmık Dağı tamamen PYD/PKK'lı teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Darmık Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan arındırıldı.

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TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 14. gününde de zafer haberleri gelmeye devam ediyor. 

TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını 823 olarak açıkladı. Bölge adım adım terörden arındırılıyor. 

Mehmetçik, 28 Ocak'ta kritik öneme sahip olan, terör örgütünün Afrin'in Kandil'i dediği Burseya Dağı'nı PYD/PKK'dan ele geçirmişti.

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

Burseya Dağı'ndan ilk görüntüler

Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip başka bir nokta olan Darmık Dağı'ndan ise harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. 

Bugün ise hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, bölgeyi terör örgütünden temizledi.

Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir asker "Türk milletine armağandır." diye bağırıyor. 

Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin "Darmık Dağı alındı, Karşımız Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları." ifadesini kullandığı duyuluyor.

Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar yer alıyor. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: zeytin dalı, darmık dağı, afrin
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