Darbenin toplum üzerindeki psikolojik etkileri ele alındı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresinde 15 Temmuz ihanetinin altında yatan psikolojik durumlar ve sonuçları masaya yatırıldı. Darbenin ve darbecinin bilimsel tanımı yapıldı, toplum üzerindeki psikolojik etkileri ele alındı.

Kongrede konuşan Prof. Dr. Erol Göka, 15 Temmuz darbesinin öncekilerden birçok farklar içerdiğini belirterek, “Bunların dinamosu FETÖ denilen, kendini güya yüce dinimize nispet etmeye çalışan spritüel bir cinnet örgütüdür. Bu darbeyi planlayan esas aklın başarıdan ziyade Suriye benzeri bir iç savaşı hedeflediği de ayan beyan... 15 Temmuz darbesi eğer önlenemeseydi, devam etseydi süreç bunun gideceği yer iç savaştı" dedi.

“Bu halk için illa bir şey söylememiz gerekiyorsa, sabrın ve tahammülün halkı” demeliyiz diyen Göka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnanılmaz sabreder. Son raddeye kadar bekler. Ama vatanına bir şey olduğunda onu kimse tutamaz. O yüzden de burada bu tarz işler olacağına hiçbir zaman inanmadım. Şimdi ilaveten darbeler olacağına da inanmıyorum. Darbe devri kapanmıştır. Kim darbe yapacaksa hodri meydan. Bu millette gördüm ben onu."

