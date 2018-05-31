Darbecilerin yaylım ateşini hiçe sayıp şehadete yürüdüler

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda darbe gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Dava dosyasına, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ekindeki görüntüler de girdi.

Zırhlı araçtaki askerleri ikna etmeye çalıştılar

Vatandaşların darbecilerin zırhlı araç ve ağır makineli silahlarına karşı ortaya koydukları tarihi direnişin yer aldığı görüntülerde, dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı karargahın etrafına zırhlı araçlar konuşlandıran darbeciler, kendilerine karşı koyan vatandaşlara nöbet kulübelerinden ateş ediyor.

Görüntülerde, buna rağmen karargahın önünden ayrılmama konusunda kararlılık gösteren vatandaşların arasından ayrılan 4 kişi, Alparslan Türkeş Bulvarını tutan iki zırhlı aracın bulunduğu tarafa yönelerek buradaki askerleri ikna etmeye çalışıyor.

Tereddüt göstermeden vurdular

Zırhlı araçlardan biri biraz geri gittikten sonra söz konusu vatandaşlardan en öndekine ateş ediyor. Ateşin etkisiyle yere düşen sivilin yardımına koşan bir başka vatandaş da zırhlı araçtaki darbeciler tarafından vuruluyor.

Bu duruma tepki gösterip vurulanlara ulaşmaya çalışan diğer iki vatandaş da darbecilerin ateşine maruz kalarak yere düşüyor.

Vatandaşlardan birinin vurulmasının ardından diğerlerinin tereddüt göstermeden kararlılıkla zırhlı araçları engelleme çabasına karşı sırayla vurulmaları, darbecilerin kanlı girişimini bir kez daha ortaya koyuyor.

10 kişi şehit oldu

15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığı karargahı önünde darbecilere direnen vatandaşlardan Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban şehit düştü, onlarca vatandaş ise darbecilerin ateşi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA