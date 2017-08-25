Darbeciler birbirlerinin yalanını ortaya çıkarıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması devam edilen Kara Havacılık Komutanlığı davası, yaşananları gün yüzüne çıkartıyor. Planladıkları darbe girişiminin başarısız olup, açılan davalarda birden fazla ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan darbeci askerlerin duruşmalardaki ifadeleri birbirlerinin beyanlarını çürütüyor.

Darbe girişimi sırasında uçuş yaptığı helikopterle ateş eden darbeci pilot Cebrail Sert'in, "Uçuş gerçekleştirmedim" ifadesini, helikopterle uçtuğunu gören diğer sanıkların söyledikleri yalanladı.

"Uçuş yapmadım" yalanı

Sert'in çapraz sorgusu sırasında diğer sanıklar da söz alarak çeşitli sorular yöneltti.

Bunun üzerine söz alan sanık Murat Özel, "Süper kobra helikopteriyle Ali Ercan ve siz iniş yaptınız. Bana 'bir arıza var' dediniz mi, demediniz mi?" sorusuna Sert, "Hayır demedim." karşılığını verdi. Sanık Özel, Sert'in bu ifadesi üzerine, "Burada akşama kadar hikaye okuyorlar." dedi.

Sanık Fatih Sevinç'in, "Helikopter indiğinde ben sizi gördüm" sözlerine Sert, "Yanlış görmüşsün" diyerek, karşılık verdi.

Hava Harp Okulu'nda süper kobra helikopter teknisyeni olarak görev yapan sanıklardan eski Astsubay Murat Özel savunmasında diğer sanıkların yalan beyanlarını anlattı. Darbe girişimi sırasında uçuş yapan helikopterleri kimlerin kullandığını da anlatan Özel, kobra helikopterden binbaşı Ali Ercan ile Sert'in indiğini belirtti.

Sanıklar birbirlerinden şikayetçi

Helikopterin isabet aldığını belirlediklerini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Helikopter iniş yaptığında silahçı dediğimiz Yüzbaşı Cebrail Sert'i gördük. İner inmez helikopterin yanına gittik. Aracın alt kuyruktan isabet aldığını ve uçamayacağını söyledik. Bu esnada Cebrail Sert silah arızası olduğunu, lazer pointerin çalışmadığını söyledi. Biz de şu an arızanın giderilemeyeceğini, helikopterin uçamayacağını söyledik. Aslında bu helikopter zaten uçarak gelmişti ve uçamayacak bir problemi yoktu. Biz uçuşunu engellemek amacıyla arızayı gideremeyeceğimizi söyleyince helikopteri susturdular. Bunun üzerine Astsubay Ömer Güler yanımıza gelerek, 'Bunda bir şey yok, bu helikopter uçar' diye söylemeye başladı."

FETÖ'den ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den şikayetçi olduğunu belirten Özel, "Pilotlar Ali Ercan ve Cebrail Sert'ten şikayetçiyim. Uçuştan döndüler, gözlerimle gördüm. 'Lazer pointer arızalı' diyor. Neden kullanıyor, top atmak için. Ömer Güler ve Murat Polat'tan şikayetçiyim. Terörist faaliyeti durdurmak için helikopterlerin uçamayacağını söyledim. Üzerime düşeni yaptım. Tahliye ve beraat talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklardan Fırat Darende de savunmasında helikopterle uçanlar arasında Ercan ve Sert'in olduğunu bildirdi.

Sert'in savunmasında uçmadığını söylediğini anımsatan Darende, silahçı olarak görev yapan Sert'in de bulunduğu helikopterin isabet aldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Darende, savunmasında hiçbir şeyden haberdar olmadığını öne süren sanıklardan Engin Sarıtaş'ın o gün helikopterlerin silah sistemini kontrol ederek, kendisine gece uçuşunda hedefi işaretlemek için kullanılan lazer pointer arızasını sorduğunu ifade ederek, gece uçuş yapılacağını önceden bildiğini düşündüğü Sarıtaş'tan şikayetçi olduğunu vurguladı.