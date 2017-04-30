Darbeciden 'Genelkurmay'ın kapısını kırın ve içeriye girin' emri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin iddianamede, eski Tabur Komutanı Yarbay Nuri Büyükyazıcı'nın Genelkurmay Başkanlığı bahçesine girmek için kapıların kırılması emrini verdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından hazırlanan ve Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede yer verilen şüpheli ve tanık ifadeleri, Büyükyazıcı'nın darbe girişiminde oynadığı rolü gözler önüne serdi.

Buna göre, şüpheli Selim Gedikli, verdiği ifadede, Büyükyazıcı'ya telsizden tanklarla Genelkurmay Başkanlığının bahçesine girmeyi teklif ettiğini, Büyükyazıcı'nın da bunu onayladığını söyledi.

Ardından telsizden tüm tanklara en arkadan başlamak suretiyle Genelkurmay'ın arka bahçesine girme emri verildiğini anlatan Gedikli, kapının kapalı olduğunun bildirilmesi üzerine Büyükyazıcı'nın, "Gerekirse kapıyı kırın ve içeriye girin." şeklinde talimat verdiğini aktardı.

Tankların bahçeye girmesi sonrasında Büyükyazıcı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı kolonlarının olduğu yerde bulunan grubun üzerine ateş edilmesi teklifini de onayladığını dile getiren Gedikli, onayla birlikte gruba doğru ateş edildiğini kaydetti.

"Korkmayın, doğru yerdeyiz"

Büyükyazıcı'nın omzuna tüfek alarak tanktan indiğini ve bir süre dışarıda kaldığını belirten Gedikli, havanın aydınlanmasının ardından Büyükyazıcı'nın, "İnternette çıkan haberlere itibar etmeyin, korkmayın, biz doğru yerdeyiz, komutanımız birazdan gelerek burada basın açıklaması yapacak, onu bekliyoruz." dediğini söyledi.

Tanık olarak ifade veren Özden Demir de daha önceden ihtiyaç olmasına rağmen kışlaya gelmeyen askeri malzeme ve kripto cihazların haziran ayında geldiğini, Nuri Büyükyazıcı'nın tanklara kriptolu iletişim sağlayan koordinat belirleme, kriptolu iletişim kurma, frekans atlatmalı çağrı sistemleri ile irtibat kuran telsizler taktırdığını bildirdi. Demir, bu telsizlerin kriptolu görüşme sağladığını ve bunların bölük komutanına tahsisli çift antenli tanklara takıldığını belirtti.

Bu arada, olay gecesi yaralanan müştekilerden Faruk Savır da yolu kapatıp tankların geçişine engel olmaya çalıştığı sırada Nuri Büyükyazıcı'nın tabancayla kendisine ateş ederek sağ dizinden yaraladığını söyledi. AA