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Buradasınız : » » Darbeci yurtta sulh konseyi için hesap vakti

Darbeci yurtta sulh konseyi için hesap vakti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakim karşısına çıkıyor.

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Darbeci yurtta sulh konseyi için hesap vakti

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FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu "Genelkurmay Karargah Davası" başlıyor.

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15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları olduğu iddia edilen Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Ali Yazıcı gibi isimler ilk defa hakim karşısına çıkacak.

221 sanığın yargılanacağı davada 38 Yurtta Sulh Konseyi üyesi elleri kelepçeli olarak Sincan'da mahkeme salonuna getiridi.

Davada sanık kürsüsüne çıkacak ilk isim ise eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk olacak.

O üyeler hakkında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek cezası istendi. Tüm şehit ve yaralıların sayısı kadar, 2 bin 991 kez ağırlaştırılmış müebbet.

Güvenliği bin 500 kişilik ekip sağlıyor

Sincan'da kritik dava için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşan bin 500 kişilik güvenlik ekibi dava boyunca görev yapıyor.

"Arı dron" olarak adlandırılan ve çıplak gözle görülemeyen mini uçan kameralar da ilk kez kullanıldı.

Cezaevi kampüsüne girecek araçlar, jandarma araçlarındaki plaka okuma sistemleri tarafından kayıt altına alınıyor.

15 Temmuz'dan sonra Sincan Cezaevi Kampüsü için alınan "uçuşa yasak alan" uygulamasına devam ediliyor. 

Olası bir hava saldırısına karşı Eskişehir'den kontrol edilen hava savunma sistemleri de aktif.

Cezaevi çatılarında da hem uçaksavarlar hem de keskin nişancılar konuşlanmış durumda.

Türk bayraklarıyla protesto

Kampüs dışında da çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra sanık yakınları ve duruşmayı izlemek için gelenler arasında provokasyon çıkarmak isteyenlere karşı sivil güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.

Bu sırada dışarıda 15 Temmuz Derneği üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla darbecileri protesto ediyor.  

Etiketler: son dakika, PDY, mehmet partigöç, Haberler, haber, Fetullah Gülen, fetö, darbe girişimi, akın öztürk, 15 temmuz
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