Darbeci pilotlara hedefler şifreli olarak dağıtılmış

FETÖ darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, darbeye katılacak pilotlara Ankara şehir merkezinde yer alan hedeflerin şifrelenmiş hallerinin, eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş tarafından dağıtıldığı bilgisine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, şüphelilerin büyük çoğunluğunun hakkında verdiği ifadelere ve telsiz konuşmalarına rağmen 141'inci filodaki eski pilot Yüzbaşı Ahmet Tosun, iddiaları reddetti.

Muhabere Elektronik Bilgisi Sistemleri'nin (MEBS) başında bulunan Ahmet Tosun'un, darbe gecesi uçaklara talimatları verdiği de belirlendi.

Eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile F-16 uçağıyla Diyarbakır'a gittiği, F-16 uçağına, tespit edilen hedefleri hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu sniper cihazı taktırdığı, diğer bazı şüphelilerle Diyarbakır'dan darbeye katılacak F-16 uçaklarının planlamasını yaptığı anlaşılan Ahmet Tosun'un, telsizde cumhurbaşkanlığı uçağını tarif ederek, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak." şeklinde talimat verdiği de ortaya çıktı.

Ahmet Tosun'un, Akıncı Üssü'nde, DESK tabir edilen, uçaklarla bağlantının sağlandığı noktadan telsizler aracılığıyla, üstlerinden aldıkları "vur" emri ile hedefi ve koordinatları havadaki FETÖ üyesi pilotlara bildirdiği de tespit edildi.

Tosun'un ayrıca, şüpheli Hakan Karakuş ile yaptığı telsiz konuşmalarında, "AK Parti ve Beştepe üzerinden bütün cam çerçeve kırılacak şekilde alçak irtifa uçuş" dediği, Karakuş'un da "Evet evet evet" yanıtını verdiği ortaya çıkarıldı.

Tüm bu ifade ve telsiz konuşmalarına rağmen Tosun, "darbe olacağı konusunda olay tarihinden önce haberi olmadığı, 143 Filo'ya o akşam hiç gitmediği, Yurtta Sulh Konseyini duymadığı" şeklinde ifade verdi.

Darbe gecesi, saat 14.00 sıralarında mesainin bitirildiğini, mesaiden sonra gelecek pazartesinin programını yapmak için filoda kaldığını iddia eden Tosun, aynı gün Akıncı Üssü'nde darbeci Karakuş'un başkanlığında yapılan toplantıda darbeye katılacak pilotlara Ankara şehir merkezinde yer alan hedeflerin şifrelenmiş hallerinin verildiğini kaydetti.

Şüpheli Tosun, "Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin faili ve uygulayıcısı FETÖ/PDY terör örgütüdür. Bunda herhangi bir kuşku yoktur. Amaçlarının da Türk milletinin varlığına ve birliğine kast etmek olduğu ortadadır. Bu darbe girişiminin TSK'nın emir ve komuta zinciri içerisinde yer alan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir kısım askeri şahıslar tarafından uygulandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.