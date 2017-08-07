  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Darbeci Öztürk 'Üst akıl kim?' sorusuna böyle cevap verdi

Darbeci Öztürk 'Üst akıl kim?' sorusuna böyle cevap verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.

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Darbeci Öztürk Üst akıl kim? sorusuna böyle cevap verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.

Davanın 5'inci oturumunda Akın Öztürk'ün Cuma günü başlayan çapraz sorgusu sürüyor.

Duruşma, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılıyor. Davada, 486 sanık yargılanıyor.

Davanın 5'inci duruşmasında Yurtta Sulh Konseyi'nin bir numaralı ismi olan Akın Öztürk'e, damadı Hakan Karakuş'un evinde bulunan "1 dolar koleksiyonu" soruldu.

Öztürk, bu soruya 'Bilmiyorum' demekle yetindi. O gece çekilen fotoğrafların gösterilmesi üzerine de fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Öztürk'e, "Üst akıl kim?" sorusu da yöneltildi. Öztürk bu soruya, "Birileri birilerini kullandı" cevabını verdi. 

Akın Öztürk, Cuma günü yaptığı savunmada 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssünde bulunma nedenini "darbecileri ikna etmek" olarak açıklamıştı.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor. TRTHABER

Etiketler: akın öztürk, 15 temmuz, darbe girişimi, akıncı üssü, Darbeciler, fetö, PDY, Fetullah Gülen, HAKAN KARAKUŞ, 1 dolar
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