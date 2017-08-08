Darbeci Kubilay Selçuk'tan 'Paşa' itirafı

486 sanıklı Akıncı Üssü Davası eski Çiğli 2'inci Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un çapraz sorgusuyla devam etti.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişimini planlayanlar arasında bulunan eski Astsubay Zekeriya Kuzu'ya olan yakınlığı ile biliniyordu.

İddianamede de yer alan bu detay, Kubilay Selçuk'a soruldu. Kubilay Selçuk, Zekeriya Kuzu'ya "paşa" diye hitap ettiğini kabul etti.

Bu hitabı, ona olan samimiyetinden ve onore etmek amacıyla kullandığını belirtti.

Kubilay Selçuk, savunmasında, darbe girişimini engellemeye çalıştığını iddia etmişti. Çapraz sorgusunda, Akıncı Üssü'nden kalkan uçaklara neden müdahale etmediği soruldu.

Selçuk yine ilginç bir cevapla karşılık verdi. "Müdahale etseydim öldürürlerdi. Darbecileri ikna etmem gerekiyordu dedi"

Kubilay Selçuk, görev yeri İzmir'den izinsiz gelerek, sözde darbe bildirisini Akıncı Üssü'nde okuyan isimdi. Selçuk, o bildiriyi bir sivilin isteğiyle okuduğunu ve bir darbe bildirisi olduğunu ilk satırda anladığını iddia etti.

Duruşmanın altıncı oturumunda, daha sonra, iddianamede Akıncı Üssü'ndeki koordinasyonu sağladığı ifade edilen eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın ilk savunması alındı.

Ömer Faruk Harmancık'a atfedilen suçlardan biri de Akıncı Üssü'nde Genelkurmay Başkanı'na sözde darbe bildirisini imzalatmak istemesiydi.

Harmancık, diğer sanıkların ifadelerine benzer bir tavırla bu konuya açıklama getirdi. "Sıradan bir Tuğamiral neden Genelkurmay Başkanına darbenin başına geçmesini söyler" dedi.

Peki Tuğamiral Harmancık neden o gece Akıncı Üssü'ndeydi. Savunmasında bu soruya da yer verdi.

Bu girişimin bir emir komuta zinciri içinde gerçekleştiğini düşündüğünü ve bu yüzden Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.