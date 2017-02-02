Darbeci komutana 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, dönemin Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinin 63. sırasında yer alan ve "Samsun-Sinop sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen Eken hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

TSK'dan ihraç edilen Eken'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Eken'in yargılanacağı davanın ilk duruşması 8 Mart'ta yapılacak.

Mehmet Şükrü Eken, darbe girişiminin ardından 17 Temmuz'da, "anayasayı ihlale teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.