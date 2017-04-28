Darbeci hainler saldırı planında şehri üçe bölmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin iddianamede, darbeye Mamak'tan katılacak personel için yapılan planlamada, şehrin üçe bölündüğü belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından hazırlanan ve Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, tugay komutanlığı karargahındaki odalarda yapılan aramalarda ele geçirilen şüphelilere ait eşyalar dikkati çekti.

Buna göre, eski yüzbaşı şüpheli Ahmet Özkılıç'ın kullandığı oda ve dolapta, 4 Ankara kent planı, 1 CD ve fotoğraf, 1 taşınabilir harddisk, 7 adet 9 mm'lik boş kovan, 6 Altındağ harita fotokopisi, 1 powerbank, 1 cep telefonu, komutanlığını yaptığı tank içerisinde 1 adet üzerinde planlama ve işaretleme yapılmış Ankara şehir planı, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet 9 mm'lik mermi bulundu.

Şüpheli Özkılıç'ın odasında ele geçirilen Ankara kent planı üzerinde, şehrin üçe bölündüğü, kırmızı ve mavi çizgiler çekilerek şehrin bölümlere ayrıldığı, darbe girişiminde tankların yerleştirileceği kavşaklara "1x", "2x" şeklinde işaretler konulduğu ortaya çıktı.

Darbecilerin, daha önce darbenin Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Komutanlığı ile Mamak'taki tugayın kontrolünde olmasını kararlaştırdıkları, kenti iki koldan ele geçirmeyi planladıkları ortaya çıkmıştı. Darbeye Mamak'tan katılacak kolun da kendi içinde kenti üçe bölerek, planlama yaptığı belirlendi.

"Kavşaklarda kaç zırhlı aracın yer alacağı notları tutuldu"

İddianamede, bu kapsamda, hava fotoğrafları ve haritalarda Ahlatlıbel Kavşağı, Atakule Kavşağı, Kuğulupark Kavşağı, Türkocağı Caddesi Kavşağı ve Beştepe kavşaklarının işaretli olduğu vurgulandı.

Aynı hava fotoğrafları içerisinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Çankaya Köşkü ve Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığının hava fotoğrafları üzerinde de bazı işaretlemeler yapıldığı, fotoğrafların harita genel komutanlığından alındığı tespit edildi.

Olay tarihinde yarbay rütbesiyle tabur komutanlığı yapan şüpheli Nuri Büyükyazıcı'ya ait erbaşların kullandığı haberci odasında ise 8 harita, 1 flash bellek ve not defteri ele geçirildi.

Büyükyazıcı tarafından, el yazısıyla darbe gecesi kavşaklarda kaç zırhlı aracın yer alacağına ilişkin notlar tutulduğu, defterde ayrıca, "30'ar bl, 13 khbl, 112 tane", "personel kaç tane lazım sağlam", "zhtler?" notlarının yazıldığı görüldü.

Deftere Büyükyazıcı'nın "araç k sürücü nişancı 3 mürettebat, 9x3=2, (?), Whatsapp grubu yarın, (cuma akşamı kaydet)", "cep telefonu powerbank araç şarj cihazı, herkes gelecek (alarma), savaşın yeri, At, GK, TR" yazdığı, defterin son sayfasında "hava A. kavşağı 4, Etlik 1, Akköprü 4, HASK 2, Beştepe 1 1, Yıldız 1" ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

Gözaltı için bin 400 plastik kelepçe

Ayrıca Büyükyazıcı'nın otomobilinde bin 400 plastik kelepçe bulundu. Bu kelepçelerin, halkın veya kamu görevlilerinin gözaltına alındığı sırada, anayasayı ihlal suçunu başarıya ulaştırmak üzere temin edildiği, Büyükyazıcı'nın gözaltına alınacak kişiler için kelepçeleri el altında bulundurduğu kaydedildi.

Bu kadar çok sayıda plastik kelepçenin şüpheliye ait araçta bulunmasının, bunların askeri darbe sırasında kullanılacağını gösterdiği belirtildi.