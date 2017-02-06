Darbeci hainler mahkemelerde hesap veriyor

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanığın yargılandığı ilk dava başladı.

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Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 27 sanıklı davanın ilk duruşması, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki eski duruşma salonunda yapılıyor.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde, duruşma nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri, bomba arama köpekleri eşliğinde çalışmalar yürütüyor. Polis ekipleri de kampüsün çevresinde güvenliği ve trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Kampüsün duruşma giriş kapısında da güvenlik önlemleri kapsamında uzaktan kumandalı hava aracı (drone) kullanılarak, duruşma salonu ve kontrol noktalarından havadan görüntü alındı.

Sincan'daki duruşmalar 5 gün aralıksız sürecek

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıkların ayrıca, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

İzmir Aliağa'daki dava

İzmir Aliağa'daki dava da sürüyor. Tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, davanın sanıkları arasında bulunuyor.

Davada meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve iki sivil de tutuklu yargılanıyor. Davanın bugünkü kısmında ise sanıkların sorgulamalarına devam ediliyor.

KPSS'de soruların sızdırılması davası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 91 şüpheli hakkında açılan beşinci davanın ilk duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından yürütülen KPSS soruşturmalarına ilişkin, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen beşinci iddianame ile 91 sanık daha hakim karşısına çıkıyor.

Gülen'in yeğeni ve Baransu'nun kardeşi de hakim karşısında

Aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı subayların eşlerinin de yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianamelere atıf yapılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirildiği, soruları elde edenlerin, "kamuya ait malı kamuyu aldatarak haksız şekilde elde ettikleri" ve "haksız başarı elde etmek suretiyle ÖSYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğrattıkları"na yer verildi.

AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı davası başladı

Silivri'de 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmeye çalışan askerlerin yargılanmasına başlandı. Davada 14'ü tutuklu 74 askeri şüpheli hakim karşısına çıkacak.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin okunmasına geçildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 74 asker hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311. ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca bazı şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.