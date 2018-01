Darbeci eski Yüzbaşı Akın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Burak Akın, "yakalanacağımı anlayınca teslim olmaya karar verdim” dedi.

Eski Yüzbaşı Burak Akın, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği için gittiğini söyledi.

"15 Temmuz, ülkemize en büyük ihanetin yapıldığı geceydi"

Lise yıllarında cemaat evlerine gittiğini ve terör örgütü ile bu şekilde tanıştığını ifade eden Akın,

“Geçmişte bu yapılanma içerisinde yer aldığım için pişmanım, örgütün gerçek yüzünü görmemiştim. 15 Temmuz, ülkemize en büyük ihanetin yapıldığı geceydi. Uzun zamandır ifade vermek istiyordum ancak cesaret edemiyordum" dedi.

Kod adı "Cenk"

Akın, askeri lisede hazırlık okurken kendisine kod adı kullanmak gerektiğinin söylendiğini bildirerek, FETÖ içinde "Cenk" kod adını kullandığını kaydetti.

Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulunda eğitim gördüğü dönemde, FETÖ mensuplarıyla parklar veya kalabalık yerlerde görüştüğünü dile getiren Akın, "Belirtilen saatlerde göz teması sağlayarak benimle ilgilenen şahsı takip ediyor, onun bizi götürdüğü eve gidiyorduk. Hafta sonu dışarı çıkışlarımız üniformalı olduğu için Üsküdar ve Kadıköy'de esnaf lokantalarında sivil kıyafetlerimizi giydikten sonra buluşma yerlerine gidiyorduk." dedi.

Akın, 2000'de askeri lisenin son sınıfındayken yapıdan ayrılmak istediğini ve 3-4 ay buluşma yerlerine gitmediğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Kadıköy'de belediye otobüsüne binecekken M.Ç. bir anda yanıma gelerek bana saati sordu. Benimle görüşmek istediğini anladım. O sırada yanımda yapılanma içinde bulunmayan arkadaşlarım olduğu için onlardan ayrıldım. M.Ç'yi takip ettim. Kalabalık olmayan bir yerde onunla konuşmaya başladık. Bana neden H.Ç. ile görüşmediğimi sordu. Bu şekilde görüşmelere katılmak istemediğimi söyledim. Fakat fen lisesi ve askeri lise sınavlarına hazırlandığım dönemde hiç para almadan ders çalıştırarak yardımcı oldukları için onlara duyduğum minnet duygusu nedeniyle tekrar H.Ç. ile görüşmeye başladım.

Mezun olduktan sonra İstanbul'da Tuzla Piyade Okulunda okurken Ahmet ve Hakan kod adlarıyla bildiğim şahıslara devredildim. Bu şahıslar, Serdar Tekin'le (FETÖ'den ihraç edilen yüzbaşı) bir eve çıkmamızı istedi. Bizimle ilgilendiler. Tekin ile Kartal'da bekar evi tuttuk. Ahmet ve Hakan ile 2005 ve 2006'da bu evde görüştük. Bu şahıslar evimize gelip dini sohbetler yapıyor, namaz kılıyorduk. Evimizde kitap bulunmazdı. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını yanında getirir ve bize okurlardı. Ayrıca bilgisayar getirip videolarını izletirlerdi."

"Ankesör" operasyonundan tedirgin olmuş

Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun, arz için geldiğinde "Önümüzdeki hafta 700 kişilik ekibe Ankara'da ankesör operasyonu yapılacak." dediğini duyduğunu ve ertesi gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli iki savcının Kuvvet Komutanını ziyarete geldiğini anlatan Akın, "Ziyaret sonunda protokol subayı Yüzbaşı Gürsel Aygar, alınacak 700 kişinin Kara Kuvvetleri personeli olduğunu söyledi. Benim de ankesörde görüşmelerim olduğu için tedirgin olmuştum." bilgisini paylaştı.

Burak Akın, Aralık ayında, ayaküstü konuşurken Gürsel Aygar'ın "Sizi biliyorum. Gizlisiniz. Senden, Harekat Başkanlığında bir kişi daha var." gibi sözler söylediğini anlatarak, "Elime karargahta çalışan daire başkanı seviyesinde komutanlarımızın fotoğraflı kuruluş şemasını alarak, Aygar'a, komutanım, gösterir misiniz? Ben burada eski Özel Kuvvetçi göremedim. Bunların hiçbirinde Özel Kuvvet brövesi yok dedim. Bana cevap vermeden oradan çıktı. Ben de kullanmış olduğu 'gizli' kelimesinden, beni kripto Fetullahçı silahlı terör örgütü üyesi olarak düşündüklerini değerlendirdim." beyanını verdi.

"Gözaltına alınacağımı düşünerek sabaha kadar uyuyamadım"

Akın, 25 Aralık 2017 gecesi, sabah gözaltına alınacağını düşünerek, sabaha kadar uyumadığını, kendisine çanta hazırladığını ve sabah 06.30'a kadar pencere önünde memurların gözaltına almak üzere gelmesini beklediğini dile getirdi.

Yüzbaşı Aygar'ın, 26 Aralık'ta, MİT'ten olduğunu söylediği bir misafirinin öğleden sonra geldiğini bildirerek, baş başa görüşmeleri sırasında Aygar'ın "Önemli bir konuyu anlatıyor." dediğini belirtti.

"Bundan da benim örgüt üyesi olduğumu söylediler, diye tedirgin oldum." diyen Akın, şunları kaydetti:

"Bana elinde bulunan not defterinden çıkardığı iki farklı not kağıdını okuttu. Bunlardan bir tanesinde tarihte yer etmiş birisinin vatana ihanet ile alakalı söylediği söz yazıyordu. Diğer not kağıdında da yine kendisinin çıkarımda bulunmuş olduğu ve yine vatana ihanetten bahseden sözler yazılıydı. Aramızda geçen bu olay Kara Kuvvetleri Komutanlığı komuta katında bulunan ve yemek odasına girişi çeken kamera kayıtlarından da teyit edilebilir. Tüm bu gelişmeler üzerine yakalanacağımı anladım ve teslim olmaya karar verdim."

Kaynak: TRT Haber/ AA