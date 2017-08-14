Darbeci Dişli’nin avukatından müştekilere hakaret

15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 3'üncü haftaya girildi. 486 sanıklı davada, Eski Tüm General Mehmet Dişli ve Eski Albay Muzaffer Düzenli hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya sanık Mehmet Dişli’nin avukatının müştekilere hakaret etmesi damga vurdu.

Eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli’nin çapraz sorgusu için hakim karşısındaydı.

Dişli aynı zamanda Genelkurmay Karargah Davası'nın da sanığı. İddianameye göre Karargah'ta yaşanan kalkışmanın fitilini ateşleyen isimlerden biri.

Genelkurmay Başkanı Orgereral Hulusi Akar'ın odasına ilk giren kişi, darbecilerle birlikte Akar'ı derdest edilmesinde rol oynamakla da suçlanıyor. Dişli, Akıncı 4'üncü Ana Jet Üssü'nde yaşananlarda da rol aldı.

Dişli, Karargah Davası'nda yaptığı yaptığı savunmada olduğu gibi yine suçlamaları kabul etmedi. FETÖ bağlantısını inkar etmeyi sürdürdü.

O gece Karargah'tan Akıncı Üssü'ne giden Dişli’ye kendisine görüntüler izletildi. Kamera kayıtlarındaki kişinin o olduğunu kabul etti.

Dişli'nin avukatına savunma yapılması için söz verildiğinde salon gerildi. Kurduğu cümlelere tepki gösterilen Mehmet Dişli’nin avukatı ,müştekilere hakaret etti. Mahkeme Başkanı avukatı uyardı.

10'uncu celsede savunmasını yapan ikinci sanık Eski Albay Muzaffer Düzenli oldu. Düzenli iddianamede, sivillere ateş açılması emrini veren, İstanbul’da yaşananları koordine eden ve darbe girişiminin erken saate çekildiği haberini darbecilere ileten kişi.

O da hakkındaki suçlamaları reddetti. Akıncı’ya gittiğinde kendisinin tehdit edilerek darbe girişimine katılmasının istendiğini öne sürdü.

O güne ait Whatsapp mesajlarını da reddeden sanık Düzenli, emniyetteki ve savcılıktaki ifadeleri ile çelişen bir savunmaya imza attı.

