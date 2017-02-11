Darbeci albayın odasında Kurtulmuş'un adresi bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Özel Kuvvetler Komutanlığında arama yapıldı.

Dosyanın şüphelilerinden tutuklu Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın 2. Tugay 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında yapılan aramada, üzerinde "5" yazılı zarf bulundu.

Kurtulmuş'un ismi yazan not kağıdı bulundu

Zarf içerisinden "Tatbikat Hazırlığı (Radar)" başlığı adı altında 21 maddelik not bulunan A4 kağıdı çıktı. El yazısı ile yazılan notlarda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin olduğu belirlendi.

Kurtulmuş, Kalın ve Varank'ın isim ve adreslerinin bulunduğu notun, 15 Temmuz 2016'da bu isimlerin kaçırılması planı çerçevesinde yazılmış olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Murat Korkmaz'ın 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arasında olduğu belirtildi.