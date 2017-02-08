Darbeci albaya üç kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Keleş hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencileri örgüte kazandırması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler detaylı olarak yer aldı.

FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle jandarma personeli hakkında görevden uzaklaştırma ve ihraç işlemlerinin başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığından Keleş'in isminin de aralarında bulunduğu ihraç listesinin Başsavcılığa gönderildiği bildirildi.

Sözde darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarından oluşan "Yurtta Sulh Konseyi"nin "Genelkurmaydan Tüm Askeri Birliklere Harekat Yıldırım" başlıklı, sıkıyönetim direktifi konulu mesajının Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına 22.31'de ulaştığı anımsatılan iddianamede, İl Jandarma Komutanlığının da bu mesajı bağlı birliklere gönderdiği aktarıldı.

ByLock kullandığı tespit edildi

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda Keleş'in, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği vurgulandı.

Keleş'in 2 çocuğunun Ankara'da FETÖ ile bağlantılı okullarda eğitim gördüğüne yer verilen iddianamede, söz konusu eğitim kurumlarının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

Darbe girişimi gecesi harekat emrini nöbetçi amir Semih Akdoğan ile Keleş'e ileten askeri personel Özgür Kaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Kaya'nın, makamında bulunan Keleş'in tişört ve kapri giymiş olduğunu gördüğünü söylediği aktarıldı.

İddianamede, Keleş'in, sıkıyönetim direktiflerine uyulması gerektiğine dair olağan dışı mesajlar iletilmiş olmasına rağmen, hayatın olağan akışına aykırı şekilde gelişmeleri istirahat kıyafetleriyle makamında televizyondan takip ettiği kaydedildi.

Genelkurmay'ın emirlerine uyulması yönündeki "hazırlık ikazı ve birlik intikali" konulu olağan dışı emirlere rağmen Keleş'in darbe girişimin öncüsü bu mesajlarla ilgili önlemleri almadığı vurgulanan iddianamede, şunlara yer verildi:

"Darbe girişimi sonrasında Keleş'in, darbe girişimi dosyasında tutuklanan Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Savaş Beyribey ile 127 saniye görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Keleş hakkında 'Fetosavar' sosyal paylaşım hesabında FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair paylaşım yapıldığı ve bu paylaşımda ismi geçen diğer jandarma görevlilerinin bir kısmının aynı iddia sebebiyle tutuklu oldukları veya görevinden uzaklaştırıldığı anlaşılmıştır.

Şüphelinin, örgütün kendi aralarında gizli iletişimi sağlamak amacıyla kullandıkları ByLock programını kullandığı tespit edilmiştir."

3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, görevden uzaklaştırılan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Hasan Ceyhun Keleş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.