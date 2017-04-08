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Darbe üstüne darbe! Bir haftada 36 terörist

Türk Silahlı Kuvvetlerince, PKK'ya gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi.

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Darbe üstüne darbe! Bir haftada 36 terörist

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Tunceli, Hakkari ve Kars'ta PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler: Tunceli, tsk, teröristler, terör operasyonu, şırnak, PKK, Kars, Hakkari, Diyarbakır, Batman
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