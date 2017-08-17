  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Darbe sanıklarının 'fare' paniği

Darbe sanıklarının 'fare' paniği

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı duruşma salonuna tarla faresi girdi.

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Darbe sanıklarının fare paniği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı duruşma salonuna tarla faresi girdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne sanık savunmalarının dinlenmesiyle devam edildi.

Sanıklardan Eyüp Ünal'ın savunması sırada diğer sanıkların tutulduğu bölümde bir tarla faresi görüldü.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıklardan bazılarının ayağa kalkıp duruşma düzenini bozması üzerine, "Asker adam fareden korkar mı?" diye sanıklara tepki gösterdi. İzleyicilerden de "Fareden bile korkuyorlar", "Fare tanıdıklarının yanına gitti" tepkisi geldi.

Fare salondan kaçtıktan sonra Ünal da savunmasına devam etti.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, fetö, tarla faresi, fare
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