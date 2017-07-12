Darbe Komisyonu raporu TBMM Başkanı Kahraman'a sunuldu

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile bazı komisyon üyelerini makamında kabul eden Kahraman, yapılanın tarihe ışık tutacak nitelikte başarılı bir çalışma olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 tarihinin, Türkiye tarihinde karanlık bir gün olduğunun altını çizen Kahraman, bunun "çok şükür" atlatıldığını dile getirdi.

'Rapor geleceğe ışık tutacak'

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hain girişim başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı paramparça bir ülke, birbirine girmiş bir toplumla karşı karşıya kalacaktık. En büyük hesap sahibi Cenabı Hak'tır. Harekat saatini önceye aldılar ve bunu gören millet de 'dur' dedi. Burada en büyük rolü Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırması oynadı. Meclisimiz toplandı. Bir bütünlük meydana geldi. Demokrasinin yanında darbelerin karşısında bir toplum... Allah bir daha böyle bir kara geceyi milletimize, devletimize göstermesin."

Darbe Araştırma Komisyonunun, mühim, üzerinde vebal bulunan bir konuyu ele aldığını anlatan Kahraman, raporun geleceğe çok büyük bir ışık tutacağına dikkati çekti.

Bu tür raporların bir günlük değil, seneler sonrasına ait olduğuna işaret eden Kahraman, şöyle devam etti:

"Bugün darbe teşebbüsünün atlatılmış olması, doğan bu milli şuur dolayısıyla geleceğe de şamildir. Topluma kendini kabul ettiremeyen hareketlerin başarılı olması mümkün değildir. 26. dönem bu bakımdan tarihi görevler üstlendi. Bir darbenin atlatılmasında, araştırılmasında, anayasanın çıkmasında, içtüzük meselesinde... Bu döneme ait güzel meseleler bunlar. Toplumun ciddiyetle takip ettiği, sizin de titizlikle çalışmalarını yürüttüğü bir çalışma oldu bu. Batıdan gelenlerin çoğunluğu Türkiye'de olan hadiseleri, bu meselenin iç yüzünü tam manasıyla bilmiyorlar. Ayrıca bir karartma var. Vatan haini kelimesinin hafif kalacağı bir kişinin piyon olduğu uluslararası bir tezgahla karşı karşıyayız. Türkiye gizli-açık 17 darbe sürecini geçirmiştir. Ortadaki tablo, demokrasi şuurunun topluma yerleşmiş olduğunu gösterdi. 15 Temmuz'dan çok çıkarılacak ders var. 15 Temmuz, yaşatılmalı, sebepleri ve sonuçlarıyla örnek olmalı."

"FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık"

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ise 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün hemen sonrasında TBMM çatısı altında grubu bulunan siyasi partilerin tümünün ortak önergeleriyle bir araştırma komisyonu kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Çalışmaları tarafsız, objektif, delil ve belgelere dayalı olarak tamamladıklarını ifade eden Petek, "Aralıksız olarak 4.5 aylık süre içerisinde bilgisine başvurdukları isimlerle ve vatandaşların mücadelesine sahne olan, şehit verilen yerlerde tespitlerde bulunduk. Ayrıca bütün bakanlıklarımızdan, MİT'ten, Genelkurmay Başkanlığından, MASAK'dan ve diğer kamu kurumlarından ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla mahkemelerimizden çok sayıda mahkemelerce kabul edilmiş iddianameler, ekleri olmak üzere çok sayıda bilgi ve belgeyi komisyon bünyesinde arşivlere kazandırmış olduk." dedi.

Darbe girişimine dair bilgi ve belgelerin şu an şeffaf hale geldiği bir dönemden geçildiğini anlatan Petek, komisyonun şu sıralarda kurulması durumunda çalışmalara yeni ilavelerin olabileceğini, ancak bunu komisyon çalışmalarına yönelik bir eksiklik olarak görmediklerini dile getirdi.

Toplanan bilgi ve belgeler ile bilgisine başvurdukları konunun uzmanlarının 15 Temmuz darbe girişimini ve bu girişimi gerçekleştiren hain FETÖ'nün ve onun sözde elebaşını tüm yönleriyle ortaya çıkaran bir çalışmanın ortaya çıktığının altını çizen Petek, "Tabiri yerindeyse FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık. TBMM'nin bize verdiği yetkiyle bu durumu tarafsız, objektif şekilde ortaya koymanın huzuru içerisindeyiz. Uluslararası camiada en doğru ve gerçekçi biçimde 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak rapor elimizdedir." diye konuştu.

"Raporun yabancı dillerde tercümesi ülkemiz açısından faydalı olacaktır"

Petek, FETÖ ile alakalı Türkiye aleyhinde ABD başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde ciddi çalışmaların olduğunu düşündüklerini belirtti.

O ülkelerde FETÖ gerçeğinin ne olduğunun anlatılması noktasında hazırlanan raporun referans kaynağı niteliğinde olduğunu anlatan Petek, "Hazırlanan bu raporun yabancı dillerde tercümesinin yapılarak Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve yabancı medyanın istifadesine de takdim edilmesi, sunulması ülkemiz açısından faydalı olacaktır. Bu konuda TBMM Başkanımız olarak sizin desteklerinizle bastırıldığında bu emeğin bir kat daha artmış olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon, 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin hazırlamış olduğu raporu 26 Mayıs 2017'de açıklamıştı.