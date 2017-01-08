Darbe girişiminin ilk 24 saatinde 35 diplomatik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir gün geçmeden çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüştü, gelişmeler hakkında muhataplarını bilgilendirdi.

Çavuşoğlu'nun görüştüğü üst düzey yetkililer ve mevkidaşları, Türk demokrasisine, demokratik süreç ile kurumlara ve seçilmiş hükümete destek verdiklerini belirterek darbe teşebbüsünün kabul edilemez olduğunu ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu da verilen destek ve gösterilen dayanışma için muhataplarına hükümet ve millet adına teşekkür etmişti.

ABD'den Ruanda'ya telefon diplomasisi

Çavuşoğlu, darbe girişiminin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve dönemin İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Medeni ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşları ve bakan düzeyinde ise Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç Aziz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Fas Dışişleri Bakanı Salahaddin Mizvar, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, Malta Dışişleri Bakanı George Vella, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dönemin İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, dönemin Hırvatistan Dışişleri Bakanı Miro Kovac, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, dönemin Estonya Dışişleri Bakanı Marina Kaljurand, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile görüştü.

Muhataplarını bilgilendirdi

Bakan Çavuşoğlu, darbe girişiminden sonraki günlerde de çok sayıda mevkidaşı ve yetkiliyle görüşmeler yaparak FETÖ'nün darbe girişimi ve söz konusu yapının ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğuyla ilgili muhataplarını bilgilendirdi.

Bu kapsamda, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan Türk hükümetine destek mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen çabalar ve girişimler kapsamında Bakan Çavuşoğlu da FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak amacıyla yoğun diplomasi trafiğine devam ederken bugüne kadar 120'den fazla mevkidaşıyla görüştü.AA