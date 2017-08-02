Darbe girişiminin 3 numaralı ismi Batmaz, tüm suçlamaları reddetti



15 video, 700 bin fotoğraf karesi gösterildi. Yine de inkar etti, "ben değilim" dedi.

15 Temmuz darbe girişimin üç numaralı ismi Kemal Batmaz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Akıncı Üssü Davası'nda ikinci gün sivil sanık Kemal Batmaz'ın savunmasıyla başladı. Mahkeme heyeti ilk kez bir sanığa video izletti.

Ekranda, Batmaz'ın Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo koridorlarında darbenin beyin takımının olduğu odaya giriş çıkışları vardı.

Onlardan birinde eski üs komutanı Hakan Evrim, Batmaz'a baş selamı veriyordu.

O koridorlarda tam 15 kez görüntülenen Kemal Batmaz, yürüyen kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti bu kez bilirkişi raporunu gösterdi. Raporda yürüyüş tarzı, boy, kilo eşleşmesi yapıldı.

Ancak Batmaz "bana benzemiyor" diyerek herkesi şaşırttı.

Batmaz, firari Adil Öksüz ile Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntülerinde Öksüz'ün yanındaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

"Özel kart sahibiyiz aynı bankoyu, pasaport noktasını kullandığımız için yan yanayız" dedi.

Ama Öksüz ile 2016 yılında 4 kez aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşunu ise "tesadüf" diyerek açıkladı.

Batmaz, ilk ifadesinde Adil Öksüz'ü tanımadığını söylemişti. Mahkemede ise göz aşinalığı olabileceğini belirtti.

Batmaz; savunmasında FETÖ elebaşı Gülen'i, FETÖ'yü, darbe kelimelerini ağzına almadı. "Darbeyi kim yaptı" sorusuna da "Hiçbir kesim kendisine ulaşacağını bildiği bu tip bir şey gerçekleştirmez" diyerek cevap verdi.

Batmaz savunmasında 15 Temmuz gecesi evinde kaldığını iddia ettiği arkadaşının adını vermedi.

ABD'ye gittiğinde buluştuğunu söylediği gizemli arkadaşının adını da söylemedi. Savunmasında üniformalı darbecilerin taktiğini uyguladı.Tüm görüntü ve delillere rağmen inkar etti, suçlamaları reddetti.