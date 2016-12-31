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Darbe girişimine ilişkin 11 ilde 20 iddianame, bin 390 şüpheli

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Ankara, İstanbul ve İzmir'in arasında bulunduğu 11 ilde bin 390 şüpheliyi kapsayan 20 iddianame tamamlanarak mahkemelere gönderildi.

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Darbe girişimine ilişkin 11 ilde 20 iddianame, bin 390 şüpheli

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 11 ilde bin 390 kişi hakkında 20 iddianame düzenlenerek mahkemelere gönderildi.

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar İstanbul'da 5, Ankara'da 4, Balıkesir ve Adana'da ikişer, Muğla, Batman, Kırklareli, Denizli, İzmir, Erzurum ve Bursa'da birer iddianame düzenledi. Ankara'daki iddianamelerde toplam 444, İstanbul'da 326, İzmir'de 267 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamelerde şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, nitelikli kasten öldürme" suçlarının her biri için ağırlaştırılmış müebbet, "Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi ve üye olma, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçlarından da 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.

Bazı şüphelilerin, darbe gecesindeki eylemlerine göre, "insan öldürmeye teşebbüs etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, askeri komutanlıkların gasbı, kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" gibi suçlardan da ayrıca cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamelerden bazıları kabul edilirken, diğerleri ise mahkemelerde değerlendirme aşamasında bulunuyor. Adana'daki 2 dava ile İstanbul ve Erzurum'daki birer davanın sanıklarının yargılanmasına başlandı. AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, 15 Temmuz darbe girişimi, iddianame
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