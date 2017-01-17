Darbe girişimine destek mesajı atan polise müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski komiser yardımcısı Nurdan Özdemir hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdemir hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde yer aldı.

Özdemir'in darbe girişimi gecesinde Whatsapp'ta meslektaşlarının bulunduğu grupta attığı mesajda, "Kızlar gözümüz aydın darbe oldu, koltuklarımızı askerlere veriyoruz, 80 öncesi gibi, bu darbe bize değil hükümetedir, darbe için şartlar oluşmuştur, hükümet bunu hak etti, bu hükümet öyle bir hükümet değil, ancak darbeyle giderler." ifadelerini kullandığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Özdemir'in mesaj attığı grupta yer alan polis G.B'nin rahatsızlık duyduğu için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla şikayette bulunduğu belirtildi.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, görevden uzaklaştırılan merkez Bağlar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Nurdan Özdemir, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. AA