'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine ilişkin açıklamalarını eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Darbe gecesi beni arayacaksın diyeceksin ki 'yanınızdayız, bu bir darbedir, arkanızdayız' şimdi de kalkıp diyeceksin ki 'bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, 2 bin gazimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim. 15 Temmuz'a eğer 'darbe değil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun, onlar da öyle diyor."

"Düşmanımızı sevindirecek işler yapmayacağız"

Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan olumsuz gelişmelere değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Atlarıyla, itleriyle vatandaşlarımızın üzerine saldırmadılar mı? Bakanlarımıza, milletvekillerimize engel olmadılar mı? Bakın oynanan oyun büyük. Bize engel oluyorlar, diğer yandan PKK, FETÖ kol kola mitingler yapıyor, yetmedi Kandil'den teröristbaşları da video konferansla o mitinglere katılıyor. Dostluk bu mu? Böyle dostluk olur mu? Dostumuzu, düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız kurban, başımız feda ama düşmanımızı da sevindirecek işler yapmayacağız."