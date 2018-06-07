Darbe davaları 2018'in sonuna kadar gündemden düşecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

“İstikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım”

Gül, “40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım” dedi.

"Yargılamalar 2018'in sonuna kadar gündemden düşecek"

FETÖ yargılamalarına değinen Gül, "2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gül, “Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz” dedi.

Bakan Gül, "Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir" diye konuştu.

“Bir Amerikalı aradı, kim aradı, ne söyledi?”

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Gülen’in iade talebiyle ilgili iddialarına tepki gösteren Gül, “Burada gerçekten ciddiyetsizlik var, ne oldu, bir Amerikalı aradı, kim aradı, ne söyledi? Bunu milletle paylaşmak zorunda. Ama asıl hazin olan, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına talipsiniz, adaysınız, siz devletin ilgili kurumlarından gelen bilgilere değil de bir gelen telefona -acaba işlettiler mi, kim aradı, ne söylendi- buna itibar ediyorsunuz. Türk milleti, devleti asla gidip böyle bir yaklaşıma, tarza teslim etmez” dedi.

“Hukuk açısından büyük bir katliam, skandaldır”

Bakan Gül, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade edilmemesi konusunda “Derhal, böyle bir talep bile olmadan 'Biz bunu iade ediyoruz' deyip vermek, demokrasinin bir gereğidir... Bu konuda maalesef bu ve benzeri ülkeler, hukuki talebimizi siyasi mülahazalarla reddetmektedir. Bu da hukuk açısından büyük bir katliam, skandaldır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA