Danıştay'dan sadece sözlü sınavla atamaya onay çıkmadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2014 yılında sadece sözlü sınav esas alınarak bin 709 şube müdürlüğü kadrosuna yaptığı atamaların hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim Bilim Kamu Çalışanları Sendikası, MEB'in 2014'teki söz konusu kadrolara atama işlemi ile bu işlemin dayanağı yönetmelik hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Danıştayın ilgili iki ayrı dairesi, atama işlemi ile bu işlemin dayanağı yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurmuştu.

Puanı en düşük adayın atanabilmesinin yolu açıldı

Danıştay 2. Dairesinin, yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararının gerekçesinde, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyici olarak düzenlenmesinin adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanını değerlendirme dışı bıraktığı belirtildi.

Başarı sıralamasının tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının etkin yargısal denetiminin yapılmasını engelleyici nitelikte olduğu vurgulanan gerekçede, atamaya esas başarı listesinin oluşturulmasında sözlü sınavın esas alınmasıyla yazılı sınavda en yüksek puan alan adayın atanmayıp, puanı en düşük adayın atanabilmesinin yolunun açıldığı anlatıldı.

Gerekçede, "Böyle bir takdire imkan tanıyan ve objektif ölçütlerden uzaklaşan bu düzenlemenin liyakat ilkesine uygunluğundan söz edilemeyeceği anlaşılmıştır." denildi.

MEB itiraz etti

Davalı MEB, Danıştay 2. Dairesinin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi.

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in itirazını reddetti.

Danıştay 2. Dairenin, iptali istenen bin 709 şube müdürü atamasının dayanağı ilgili yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına ilişkin gerekçesine yer verilen kararda, "Bu yargı kararının niteliği ve gerekçesi bir bütün olarak göz önüne alındığında sadece sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı listesi ve bu listeye dayalı atama işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." tespitinde bulunuldu. AA