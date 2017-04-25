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Danıştay'dan CHP'ye ret

Danıştay, CHP'nin halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

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Danıştaydan CHPye ret

Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dairenin, YSK'nın mühürsüz oylara ilişkin kararını idari işlem niteliğinde görmediği, seçim iş ve işlemleriyle ilgili YSK kararlarına karşı Anayasa'nın 79/2. maddesi gereğince yargı yoluna başvurulamayacağı değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Karar bire karşı 4 oyla alındı. Kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağı belirtildi.

Etiketler: halk oylaması, Danıştay, CHP
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