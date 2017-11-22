'Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 33. Toplantısı'nın açılış töreninin ardından, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve İİT Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim ile birlikte heyet başkanlarını kabul etti.

Aile fotoğrafında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hisarcıkloğlu ile tokalaşırken basın mensuplarına dönerek, "Bu da sigarayı bırakmayanlardan." dedi.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.

"Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldığı sırada bir muhabirin "Bugün Soçi'ye gideceksiniz ve daha önce Dağlık Karabağ'ın da Putin ile yapacağınız görüşmede gündeminizde olacağını söylemiştiniz?" şeklindeki sözleri üzerine şunları kaydetti:

"Geçen gidişimde Dağlık Karabağ'ı konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak da Sayın Putin, bu konuda elinden gelen ne varsa bunu yapmaya gayret ettiğini söylemişti. Ben bu 5 rayon meselesinde daha hassas olmalarını ve bu konuda çünkü artık süre neredeyse süre 30 yıla doğru gidiyor. Bu işi yine bu bölgede çözecek güç, Rusya'dır, Sayın Putin'dir. 'Bu konudaki hassasiyetinizi özellikle bekliyorum' demiştim. Bugün de yine üçlü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir. Bunu kenara bırakmayız."