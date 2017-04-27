  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Dağdaki terörist ile şehirdeki torbacı bizim için aynı'

'Dağdaki terörist ile şehirdeki torbacı bizim için aynı'

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı uyuşturucuyla mücadelede de devam ettirdiğini belirtti.

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Dağdaki terörist ile şehirdeki torbacı bizim için aynı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı uyuşturucuyla mücadelede de devam ettirdiğini belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu, "Ha dağda elinde silah olan terörist, ha şehirde elinde hap olan torbacı ikisi de bizim için aynı derecede tehlikeli" dedi.

Soylu şunları kaydetti; 

"Türkiye bugün PKK, YPG, DEAŞ, KCK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu teröristler neyse adi bir uyuşturucu satıcısı da sizim için ayndır. Ha dağda elinde kaleşnikof olan terörist ha şehirde elinde hapla uyuşturucu paketleriyle gezen torbacı.İkisi de bizim için aynı derecede tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti terörle mücadeledeki kararlığını uyuşturucuyla mücadelede de göstermektedir göstermeye devam edecektir."

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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