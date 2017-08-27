İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, okul açılışında yaptığı konuşmasında, terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Dağa adam götürme mekanizmalarını neredeyse bitirdik." dedi.

"Dün gece terör örgütüne karşı... Milletimiz bayram tatilinde ama evlatlarımız ve aslanlarımız uyumuyor. 7 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Şimdi 2 terörist daha etkisiz hale geldi. Biraz önce arkadaşlar bilgisini verdi. PKK denilen terör örgütü uyuşturucudan yılda 1,5 milyar dolar para kazanıyor. Bu az bir para değildir. Birçok alanlarını tıkadık. Dağa adam götürme mekanizmalarını neredeyse bitirdik. Son üç ay; 2, 2 ve 3 toplam 7 kişiyi dağa götürebildiler. Geçen sene 600 olan rakamı bu senenin ilk 7 ayında 60'ların altında tutabilme fırsatına sahip olduk. Bu topyekun bir mücadeledir. Eğitim de istihdam da bu mücadelenin içerisindedir. Tünelin ucunda ışığı gördük. Bir iki yapmamız gereken iş daha var. Onların da ne olduğunu vatandaşımız biliyor."

Soylu, İstanbul'daki mahallelerde gettolaşmaya asla izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, şehrin huzurunun bozanlarla mücadele edeceklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele ve güvenli trafik konusunda yeni projelerin olduğunu aktaran Soylu, bu iki sorunu Türkiye'nin gündeminden kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

"Türkiye sorumlulukları büyük bir ülke"

Soylu, Beylikdüzü'ndeki Modern Eğitim Koleji açılışındaki konuşmasında, geçen hafta Siirt'te açılışı yapılan okulun bir benzerini hizmete aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin sorumlulukları büyük bir ülke olduğunu belirten Soylu, işin çok daha başında olduklarını kaydetti.

Soylu, dün Malazgirt'te yapılan etkinlikleri anımsatarak, orada önemli bir emanete sahip çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin boşa zenginleşen bir ülke olmadığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Medeniyetimizi ihya ediyoruz. Tarihimizi ihya ediyoruz. Bize bırakılan camilerimizi, kervansaraylarımızı, hamamlarımızı, okullarımızı, eserlerimizi ihya ediyoruz.

Bundan yıllar önceydi... Rahmetli Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes telefonla beni aradı. Telaşlı ve acele konuşuyordu. 'İstanbul mısınız? Ne olur yetişin. Fatih Sultan Mehmet'in camisi gidiyor. Altını su basıyor. O büyük tarihi elimizden kaçırıyoruz. Ne olur bunu gündeme getirin.' dedi.

Allah'a şükürler olsun, 21. asırda yepyeni bir yürüyüşe başlayan bu Türkiye, Sultanahmet Camisi'ne de Malazgirt'e de Fatih Camisi'ne de tarihine de elini attı. Hiç ilgilenilmeyen tarihi eserlerimizin tamamını ihya etti. Son hafta içerisinde belki birçok olay yaşadık. Bu anlattığım meseleler, bizim geleceğe umutla, güvenle ve birlikte bakmamız adına belki de örnek olarak önümüzde duruyor."

Soylu, okul açmanın bin hapishane kapatmak gibi olduğuna dikkati çekerek, açılışın yüzlerce hastane ve fabrikanın da açılışı anlamına geldiğini söyledi.

Dostluğun, insanlığın ve bırakılan değerlerin açılışını yaptıklarını dile getiren Soylu, büyük bir heyecan duyduğunu aktardı.

"Türkiye her anlamda istikrar içerisindedir"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin son 15 yıldır önemli bir istikrara kavuştuğuna vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, her anlamda istikrar içerisindedir. Bu kardeşiniz Türkiye'nin birçok vilayetini, ilçesini bazen de birçok beldesini gezmiş ve görmüştür. Ülkemin her vilayetinin üniversitesi var. Bunlar kolay yapılacak işler değildir.

Bugün Türkiye, ciddi şekilde başarabilme gayretini ortaya koymuştur. Sadece ekonomik, sanayi anlamında gelişme değil, demokratik bilincin gelişmesi anlamında da Türkiye büyük bir istikrar ve ilerleme içerisindedir."

Türkiye'nin gelişmesine paralel olarak bazı engelleyici dinamiklerin de harekete geçtiğini ve baskısını artırdığını dile getiren Soylu, "İşte terörü tırmandırmak isteyenler, 17/25 Aralık ve onun ötesinde iç karışıklıklarla gayretlerinin artması ve nihayetinde 15 Temmuz hadisesi, bu istikrar ve gelişime karşı ortaya konulan iradenin neticesidir. Neyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bütün bu durum içerisinde Türkiye'nin geldiği noktayı, bu olan biten karşısında takip ettiği bir başka çizgiyi anlatmak isterim. Türkiye özellikle 7 Haziran 2015'ten bu yana ciddi bir terör ve ihanet baskısı altındadır. 7 Haziran'ın hemen ertesinde Doğu ve Güneydoğumuzda birilerinin talimatıyla artan terör hadiseleri, diğer taraftan DEAŞ, sonrasında da FETÖ'nün darbe girişimi... Sizce bunların hepsi tesadüf mü? Türkiye 21. asırda 3 bin dolarlık gelir seviyesiyle başladığı süreci, ısrarlı bir şekilde yükseltiyor. Türkiye 21. asrın 15, 16. ve 17. yıllarında bu olaylarla karşı karşıya kalıyor. Bunların hiçbirisi tesadüf değildir. Türkiye'de bu süreçte ekonomik anlamda ne yaşandığı sorgulanmalıdır. Mesela enflasyon yüzde 20'lere, 30'lara, 40'lara mı tırmandı? Hep beraber yaşıyoruz Türkiye'yi. Birkaç puanlık oynamalar haricinde hep kontrol altında kaldı. Patlamalar, büyük terör olayları Türkiye'yi o eski günlerine geri döndürmedi. Tam tersine ülkesine, ekonomisine ve güvenliğine inanan bir ülke halkı oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Tükiye'nin 2002'den bugüne kadar ekonomik anlamda başardıklarına dikkati çekerek, bu başarının birçok terör olayına ve darbe girişimine rağmen yakalandığının altını çizdi.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın ve dünyanın cazibe merkezi olduğuna işaret eden Soylu, güneşin balçıkla sıvanamayacağını belirtti.

Soylu, Türkiye'nin sadece ekonomiye değil, eğitime ve sağlığa da önemli yatırımlar yaptığını ifade ederek, tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin özgüvenini elde ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin eğitimden ve eğitime yapılan yatırımlardan asla taviz vermediğini aktaran Soylu, bütçeden eğitime ayrılan paya dikkati çekti.

"Büyük beladan Türkiye kurtulmuştur, FETÖ belasından"

Bakan Soylu, Türkiye'nin birinci derdinin insan kaynağı planlaması olduğunu belirterek, "Bunu becerebilirsek ekonomiyi iyi yönetme gayretine ve fırsatına sahip olabiliriz. Büyük beladan Türkiye kurtulmuştur, FETÖ belasından. En iyi çocuklarımızı kandırdılar. En iyi çocuklarımızı devşirdiler. Bugün 'Bunu şu yaptı, bu yaptı.' diye siyasi alanda bu kavgayı yapacaklarına birileri, 'Biz geleceği nasıl planlamalıyız? Bu ülkeyi hangi neslimiz, nasıl ve ne şekilde yönetecek?' diye bir uğraşın içerisinde olmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Soylu, gençlerin iyi eğitimle buluşmasının önemine işaret ederek, bunu sonucunda gençlerin yakın ve komşu coğrafyalarda adlarından söz ettireceğini söyledi.

Türkiye ve yakın coğrafyasında hiçbir ülkenin oyun kurmasına izin vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve iradesi net. Bizim böyle konuşmamızın, böyle adım atmamızın, böyle değerlendirme yapmamızın arkasındaki güç de bize vermiş olduğu kuvvet dolu iradedir. Çok yakın zamanda çok daha olumlu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı yönünde İstanbul'un huzurun şehri olması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, yakın zamanda İstanbul'da çok sayıda bekçinin görev yapacağını anımsattı."

Açılışa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.



