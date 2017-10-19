  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.66
    EURO 4.336
  • BIST 108154.25
    ALTIN 151.412
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » D8 Örgütü 9. Zirve Toplantısı İstanbul'da yapılacak

D8 Örgütü 9. Zirve Toplantısı İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan D-8 Örgütü 9. Zirve Toplantısı yarın İstanbul'da başlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
D8 Örgütü 9. Zirve Toplantısı İstanbulda yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü'nün 9. Zirve Toplantısı, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre, "İşbirliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla yarın İstanbul'da toplanacak zirve, D-8 Örgütü'nün 20. kuruluş yıl dönümüne rastlaması açısından özel önem taşıyor.

Ev sahipliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin yanı sıra örgüte üye olmayan ancak özel konuk olarak davet edilen bazı ülkelerin devlet başkanları ve uluslararası kuruluşların genel sekreterleri ile üst düzey temsilcileri katılacak.

Zirve kapsamında bugün D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı da gerçekleştiriliyor.

Zirvede, örgüt bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması ve geleceğe ilişkin bir vizyon ortaya konulması amaçlanıyor.

Bu bağlamda, zirve sonunda "İstanbul Bildirisi" ve "İstanbul Eylem Planı" başlıklı iki belgenin kabul edilmesi öngörülüyor. AA

Etiketler: İstanbul, D-8 Örgütü 9. Zirve Toplantısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER