D8 Örgütü 9. Zirve Toplantısı İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü'nün 9. Zirve Toplantısı, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre, "İşbirliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla yarın İstanbul'da toplanacak zirve, D-8 Örgütü'nün 20. kuruluş yıl dönümüne rastlaması açısından özel önem taşıyor.

Ev sahipliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin yanı sıra örgüte üye olmayan ancak özel konuk olarak davet edilen bazı ülkelerin devlet başkanları ve uluslararası kuruluşların genel sekreterleri ile üst düzey temsilcileri katılacak.

Zirve kapsamında bugün D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı da gerçekleştiriliyor.

Zirvede, örgüt bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması ve geleceğe ilişkin bir vizyon ortaya konulması amaçlanıyor.

Bu bağlamda, zirve sonunda "İstanbul Bildirisi" ve "İstanbul Eylem Planı" başlıklı iki belgenin kabul edilmesi öngörülüyor. AA