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Buradasınız : » » Cuntacı tankçı askerlerin yargılanmasına başlandı

Cuntacı tankçı askerlerin yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

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Cuntacı tankçı askerlerin yargılanmasına başlandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ilk kez hakim karşısına çıkan dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 askeri personel katıldı.

Kars adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşma sanıkların kimlik tespiti işlemi ile sürüyor.

Adliye çevresinde güvenlik güçlerince duruşma dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Etiketler: fetö, cuntacılar, Darbeciler, darbe girişimi, 15 temmuz, Kars
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