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Buradasınız : » » 'Cumhuriyete hayat veren ruh bugün de dimdik ayakta'

'Cumhuriyete hayat veren ruh bugün de dimdik ayakta'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümünü kutlayarak, cumhuriyete hayat veren ruhun, 94 yıl önceki gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu söyledi.

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Cumhuriyete hayat veren ruh bugün de dimdik ayakta

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümünü gönülden kutladığını belirten Bozdağ, cumhuriyete hayat veren ruhun, 94 yıl önceki gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği hain 15 Temmuz darbe teşebbüsünü, Türk milletinin ölümüne cumhuriyete sahip çıkarak engellediğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe teşebbüsüne ve darbecilere karşı verdiği mücadeleyle aziz Türk milleti, kuruluştaki ruhun yaşadığını bir daha göstermiştir. Kurtuluştaki, kuruluştaki ve 15 Temmuz'daki bu ruh var oldukça, bu aziz Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hür ve payidar olacaktır. Yüce Allah, aziz milletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kıyamete kadar hür, güçlü, kudretli ve payidar kılsın inşallah." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhuriyet, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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