Cumhuriyet Vakfı yönetimi kararları iptal edildi

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesini bünyesinde bulunduran Cumhuriyet Vakfının yönetim kurulunun üye seçimine ilişkin, 18 Şubat 2014 tarihli toplantıda alınan kararların, vakıf senedindeki çoğunluğa aykırı olması nedeniyle iptaline hükmetti.

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki beşinci duruşmada, beyanı sorulan davacıların avukatı Gökhan Candoğan, dava konusu toplantının, daha önce iptal edilen yerine yapılan toplantı olduğunu belirterek, "Toplantı tarihinden beri vakıf belirsizlik içerisindedir. Davanın kabul edilmesini ve bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep ederiz." dedi.

Davalı Cumhuriyet Vakfı avukatlarından Tora Pekin ise bu davanın, bir kısım davacı, Aydınlık gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı siyasi yazarlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfı ele geçirme amacıyla açtığı bir dava olduğunu iddia ederek, davanın reddini talep etti.

Davaya ilişkin kararı açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Cumhuriyet Vakfının yönetim kurulunun üye seçimine ilişkin 18 Şubat 2014 tarihli toplantıda alınan kararların, vakıf senedindeki çoğunluğa aykırı olması nedeniyle iptaline hükmetti.

"Darbeyi Cumhuriyet gazetesi yönetimi içinde yaptılar"

Karar duruşmasının ardından basın mensuplarına konuşan davacılardan Alev Coşkun'un avukatı Namık Kemal Boya, "Kuruluş felsefesine aykırı bir yönetim geldi. Seçim iptal edildi ve yeniden yapılacak. Darbeyi Cumhuriyet gazetesi yönetimi içinde yaptılar." diye konuştu.

Mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi durumunda, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerini belirleyen seçimin yeniden yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin yönetici ve yazarlarından oluşan 10 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sonunda hazırlanan ve şüphelilerin "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.