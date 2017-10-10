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Buradasınız : » » Cumhuriyet Savcısına makamında silahlı saldırı

Cumhuriyet Savcısına makamında silahlı saldırı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, polis memurunun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

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Cumhuriyet Savcısına makamında silahlı saldırı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, polis memurunun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, bir polis tarafından makamında silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Küçüköner, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının, polis memuru tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis memurunun gözaltına alındığını belirten Tanrıkulu, "Olayın nedeni henüz belli değil. Odaklandığımız asıl konu savcı beyin sağlık durumudur. Hava ambulansıyla götürülüyor, yaşamasını umuyoruz." dedi. AA

Etiketler: son dakika, savcı silahlı saldırı, kadir küçüköner, cumhuriyet savcısı, antalya
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