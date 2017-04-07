Cumhuriyet gazetesinde 'ByLock' depremi

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bir gazete çalışanı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin FETÖ ile irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İncelemeler sonucunda gazete çalışanlarından Y.E.İ'nin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu çalışan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Bu arada aynı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazetenin motorlu kurye çalışanın da emniyetteki işlemleri sürüyor.