  • 25 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.562
    EURO 4.166
  • BIST 107326.48
    ALTIN 143.469
Buradasınız : » » 'Cumhuriyet gazetesi' iddianamesine ilişkin açıklama

'Cumhuriyet gazetesi' iddianamesine ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki davanın iddianamesine yönelik iddiaları yalanladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhuriyet gazetesi iddianamesine ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, yargılaması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki davanın iddianamesinin, FETÖ üyeliği ile suçlanan bir savcı tarafından düzenlendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen bir siyasi partinin grup toplantısında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PKK / DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılaması devam eden bir kısım Cumhuriyet gazeteci yöneticileri hakkındaki iddianamenin FETÖ üyeliğinden yargılanmakta olan bir cumhuriyet savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Söz konusu iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Adı geçenler hakkında ne Cumhuriyet Başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır." bilgisine yer verildi.

Etiketler: 'Cumhuriyet gazetesi' iddianamesine ilişkin açıkla, istanbul Cumhuriyet başsavcılığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER