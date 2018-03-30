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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığından İsrailin Gazzedeki saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullanan Kalın, bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

Kaynak: AA  

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