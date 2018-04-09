Cumhurbaşkanlığından 'Haftanın Özeti' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı kurumsal Twitter hesabı "@tcbestepe"den her hafta pazartesi günleri düzenli olarak yapılacak "Haftanın Özeti" başlıklı paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki Twitter hesaplarından da paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal Twitter hesabından ilk defa yapılan "Haftanın Özeti" başlıklı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretlerinin yanı sıra, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 ve 9 Nisan tarihleri arasında katıldığı programlara yer verildi.

Programlara ilişkin görsellerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili programlardaki bazı sözleri de klipte yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki kurumsal Twitter hesaplarından da paylaşılacak olan "Haftanın Özeti" her pazartesi günü paylaşılmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber