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Cumhurbaşkanlığı'ndaki 819 taşeron işçi sözleşmeli personel kadrosuna geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu olduklarını açıladı.

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Cumhurbaşkanlığındaki 819 taşeron işçi sözleşmeli personel kadrosuna geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı'nda taşeron uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

İbrahim Kalın, 1 Ocak itibariyle taşeron işçilerin "hizmet sözleşmeli" statüde istihdam edilmeye başlandığını vurgulayarak, "İlgili çalışmaların tüm kamu kurumlarımızda en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu oldu" ifadelerini kullandı.

Kamu sektöründe taşeron uygulamasının kaldırılması için beklenen adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda atılmış, ilgili düzenleme 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yapılmıştı. Bunun üzerine taşeron işçilerin kamu işçisi olması yönünde çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: taşeron, kadro, ibrahim kalın, Cumhurbaşkanlığı
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