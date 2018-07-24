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Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu

İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu.

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Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu. 

TRT Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla ilgilendirildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harcama ve bütçe politikalarını takip edecek. Başkanlık, bütçe tekliflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen bütçe hazırlıklarına uygunluğunu denetleyecek. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: TRT
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