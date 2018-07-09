Cumhurbaşkanlığı törenine katılacak yabancı konuklar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye başladı.

Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu.

Ceiba Intercontinental adlı uçakla saat 08.35'te Ankara'ya varan Obiang, Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşılanarak havalimanının şeref salonunda misafir edildi.

Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba da törene katılmak için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin katılması bekleniyor.

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

Kaynak: AA