  • 29 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.79
    EURO 4.69
  • BIST 120845.29
    ALTIN 163.37
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Vucic ve İzzetbegoviç görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Vucic ve İzzetbegoviç görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Vucic ve İzzetbegoviç görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vucic ve İzzetbegoviç ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kalın görüşmeye ilişkin, "Kapsamlı, yapıcı ve verimli bir havada geçen görüşmede Bosna Hersek'te yaşayan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar başta olmak üzere tüm Balkan hakları arasında barış ve istikrarın korunmasının, güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek arasındaki siyasi, ekonomik ve insani ilişkiler ile yatırımlar ve ortak projelerin ele alındığını bildiren Kalın, şunları kaydetti:

"Kapsamlı, yapıcı ve verimli bir havada geçen görüşmede Bosna Hersek'te yaşayan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar başta olmak üzere tüm Balkan hakları arasında barış ve istikrarın korunmasının, güçlendirilmesinin ve kalıcı hale getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Üç ülke arasında, Balkanlarda yapılacak olan ortak projeler de detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve bu çalışmaların bölgenin güven, barış, huzur ve istikrarına yapacağı katkının önemi vurgulanmıştır."

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Bosna Hersek ve Sırbistan başta olmak üzere Balkan ülkeleri arasında yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için bundan sonra da çalışmalarına yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER