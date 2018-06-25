Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan PKK ağzıyla konuşan BBC sunucusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün BBC Londra Radyosu'nda yayınlanan Newshour programına katılarak 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

“Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız”

“Anketlere, mitinglere ve milletle kurulan bağa bakarak bu seçimde yüzde 52 civarında oy alacağımızı tahmin ediyorduk. Bu anlamda başarılı olduk. Aynı zamanda Cumhur İttifakı Meclis’te rahat bir çoğunluk elde etti” ifadelerini kullanan Kalın, “16 yıldır ülkeyi yöneten, bu süreçte 13 seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız” dedi.

“Erdoğan’ı suçlayacaklarına daha çok çalışsınlar”

Kalın, seçimlerin adil koşullarda yapılmadığı iddiasını reddederek, “Türk seçim sistemi son derece açık, güçlü ve şeffaf. Sandıklarda tüm partilerin temsilcisi bulunuyor. Her şey şahitlerin huzurunda kayıt altına alınır. Ayrıca katılım oranının yüksek olması, milletin siyasi sisteme ve demokrasiye inancını açıkça ortaya koydu” dedi.

Türkiye’de muhalefet partilerinin kendi başarısızlıklarının suçunu AK Parti’ye yıkma gayreti içerisinde olduğunu kaydeden Kalın, “Erdoğan’ı suçlayacaklarına veya sistemi eleştireceklerine daha çalışıp, halkın ihtiyaç ve taleplerini doğru tespit etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, muhalefetin bu bahaneleri ortaya atarak kendi başarısızlığının üstünü örtmeye çalıştığını belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçler ayrılığını sağlayacak”

Sunucunun ‘tek adam yönetimi’ iddiasını ortaya atması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçler ayrılığını güçlendireceğini hatırlatan Kalın, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yetkileri Amerikan başkanı kadar geniş olmamasına rağmen bu iddiaların ortaya atılabilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

"Örgüt mensuplarını 'gazeteci olarak adlandırmak yanlış"

Röportajın son bölümünde sunucunun terörle mücadele konusundaki haksız ifadelerine tepki gösteren Kalın, Türkiye’nin PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç terör örgütüyle eşzamanlı olarak mücadele ettiğini hatırlatarak, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının ‘gazeteci’ olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

“PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün”

PKK ağzıyla konuşan İngiliz sunucuya “Sen hiç Diyarbakır’a gittin mi?” diye soran Kalın, olumsuz yanıt alması üzerine, “Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır’a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün” dedi. Bunun üzerine zor durumda kalan BBC ise röportajın bu bölümünü sansürleyerek yayına verdi.

Kaynak: TRT Haber