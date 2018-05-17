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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Olağanüstü İslam Zirvesi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da İİT üyesi ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Olağanüstü İslam Zirvesi hakkında bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Olağanüstü İslam Zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Zirvede İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası'nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır" ifadesini kullandı.

Kalın, ABD yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ederek Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze'de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınması amacıyla, İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, yarın İstanbul'da İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleneceğini belirtti.

“Filistin meselesi adalete inanan herkesin meselesidir”

Zirvede İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası'nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacağına dikkat çeken Kalın, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirvede Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır."

Kaynak: AA

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