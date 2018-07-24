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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek, "Irkçı ülkenin başbakanı, Cumhurbaşkanımıza insanlık dersi veremez" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Netanyahuya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu etiketleyerek İngilizce yaptığı paylaşımda, ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid (ayrımcı) devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini vurguladı.

 


 

 


 

Kalın ayrıca "Türkiye'nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

 


 

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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