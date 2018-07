Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu etiketleyerek İngilizce yaptığı paylaşımda, ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid (ayrımcı) devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini vurguladı.

The prime minister of a Zionist apartheid state -built on racism, occupation and displacement- is in no position to lecture our President on human rights. @netanyahu

Kalın ayrıca "Türkiye'nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

Turkey's criticism against the Nation State Law, a shameless attempt to institutionalize discrimination against the Palestinian people, is a universal call for justice and peace. Mr. Netanyahu may not know the meaning of these words but the world is aware of what is happening.