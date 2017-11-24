  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mısır'daki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mısır'da camiye yönelik saldırıya ilişkin "Türkiye, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun terörizmi insanlığa karşı suç olarak görmektedir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Mısırdaki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da camiye yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalın, "Türkiye, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun terörizmi insanlığa karşı suç olarak görmekte, bu görüşünü kuvvetle dile getirmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun terörizmi insanlığa karşı suç olarak görmekte, bu görüşünü tüm uluslararası, bölgesel ve ikili temaslarında kuvvetle dile getirmektedir." ifadesini kullandı.

Mısır'da camiye yönelik saldırı

Sina Yarımadası'nda El Ariş kentinin batısında bulunan El Ravdah Camisi'ne cuma namazı sırasında saldırı düzenlendiğini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Kalın, teröristlerin önce canlı bomba saldırısı düzenlediklerinin, sonrasında ise cemaate ateş açtıklarının bildirildiğini kaydetti.

Kalın, son resmi açıklamalara göre saldırıda 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 125 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kalın, saldırıda hayatını kaybeden masum vatandaşlara Allah'tan rahmet niyaz etti, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yararlılara da acil şifalar diledi.

"Terörizme karşı mücadelede etkin uluslararası işbirliği"

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun terörizmi insanlığa karşı suç olarak görmekte, bu görüşünü tüm uluslararası, bölgesel ve ikili temaslarında kuvvetle dile getirmektedir. Dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan elim hadiseler, terörizme karşı mücadelede etkin uluslararası iş birliğinin hayati önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Mısır halkının bu menfur saldırıdan kaynaklanan acısını içtenlikle paylaşmaktadır."

 

Etiketler: ibrahim kalın, son dakika, intihar saldırısı, mısır
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