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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan cami kapatma kararı alan Avusturya'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararıyla ilgili "İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından cami kapatma kararı alan Avusturyaya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini söylemesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. 

"Amaç siyasi kazanım elde etmek"

"Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir."


 

"İslam karşıtlığının normalleştirilmesi reddedilmeli"

"Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır.
İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir."


 

Kaynak: TRT Haber

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