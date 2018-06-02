Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'nin Filistin vetosuna tepki

ABD'nin Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

"Tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil"

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminin Filistin halkının korunmasına ilişkin tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil. Bu, haklının değil, güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor." dedi.

ABD yönetiminin, Filistin halkının korunmasına ilişkin tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil.

Bu, haklının değil, güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor.

Filistin halkı ve Kudüs yalnız değildir. Haklı davalarına desteğimiz devam edecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 1 Haziran 2018

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye getirdiği ve yaklaşık iki haftadır üzerinde pazarlıkların sürdüğü, dün oylaması ertelenen tasarı bugün konseyde oylamaya sunuldu.

Tasarıya 10 ülke destek verirken konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kaldı.

Kaynak: TRT Haber