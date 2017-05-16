  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından ABD açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür." dedi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsattı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır." diye konuştu.

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı
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